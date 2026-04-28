    Azərbaycanın xarici dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    28 aprel, 2026
    • 14:48
    Azərbaycanın xarici dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    Azərbaycanın bu il aprelin 1-nə 4 milyard 689,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmiş xarici dövlət borcunun 86,1 %-i elə dollarda olub.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, borcun tərkibində avro 6,1 %, XBH (Beynəlxalq Valyuta Fondunun Xüsusi Borcalma Hüquqları) 3,1 %, yapon yeni 3,1 %, digər valyutalar isə 1,6 % paya malik olub.

    Dəyişkən faiz dərəcəsi ilə olan öhdəliklər xarici borc məbləğinin 49,1 %-ni, sabit dərəcə ilə olanlar isə 50,9 %-ni təşkil edib.

    Xarici dövlət borcunun 59,2 %-i 5 ilə qədər olan müddətdə, 35,4 %-i 5 ildən 10 ilə qədər olan müddətdə, 5,4 %-i isə 10 ildən yuxarı olan müddətdə kreditorlara qaytarılmalıdır.

    Maliyyə Nazirliyi Xarici dövlət borcu ABŞ dolları
    Свыше 86% внешнего долга Азербайджана номинировано в долларах США
    Over 86% of Azerbaijan's external debt denominated in US dollars

