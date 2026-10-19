İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanda sumonun inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

    Fərdi
    • 19 oktyabr, 2026
    • 15:45
    Azərbaycanda sumonun inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

    Oktyabrın 19-da gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Beynəlxalq Sumo Federasiyasının prezidenti Hakuho Şo ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Görüşdə Azərbaycanda sumonun inkişaf perspektivləri, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, eləcə də bu idman növünün ölkəmizdə təşviqi və populyarlığının artırılması məsələləri müzakirə olunub.

    Hakuho Şo sumo üzrə dünya çempionatının Azərbaycanda yüksək səviyyədə təşkilinə görə təşəkkürünü bildirib.

    Azərbaycanda sumonun inkişaf perspektivləri müzakirə edilib
    Azərbaycanda sumonun inkişaf perspektivləri müzakirə edilib
    Fərid Qayıbov Hakuho Şo Sumo üzrə dünya çempionatı Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi
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