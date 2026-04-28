В Джидде пройдет внеочередной саммит стран Персидского залива

Саудовская Аравия сегодня в Джидде проведет внеочередной саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC).

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что данный саммит станет первой очной встречей руководителей государств Залива после того, как их страны были втянуты в противостояние с Ираном 28 февраля.

Цель встречи - выработать общий ответ на ракетные и дроновые атаки со стороны Ирана.

На саммите ожидается присутствие глав Катара, Кувейта и Бахрейна. Информация о том, кто будет представлять Оман и ОАЭ, на данный момент не раскрывается.

Вместе с тем, как отмечает агентство, Объединенные Арабские Эмираты уже высказали критику в адрес Совета, указав на недостаточно решительную реакцию организации на сложившуюся ситуацию.

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что хотя страны региона поддерживают друг друга на логистическом уровне, в политическом и военном плане их позиция оказалась "самой слабой в истории". Он добавил, что ожидал подобной реакции от Лиги Арабских Государств, но не от GCC, что стало для него неожиданностью.

В состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива входят Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн и Оман.