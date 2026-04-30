    Токаев утвердил реформу миграционной политики для привлечения инвесторов и специалистов

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформе миграционной политики, направленной на привлечение инвесторов, IT-специалистов и квалифицированных кадров в страну.

    Как передает Report со ссылкой на Zakon.kz, документ предусматривает переход к стимулирующей модели миграции и введение "Алтын визы" ("золотой визы") для инвесторов и специалистов.

    Виза будет выдаваться в ускоренном порядке и предоставлять расширенный доступ к государственным услугам, а также ряд налоговых льгот.

    Также вводятся новые категории виз для бизнес-инвесторов, квалифицированных специалистов и участников инвестиционных проектов.

    Кроме того, указ предусматривает цифровизацию миграционных процедур, упрощение признания зарубежных дипломов, создание сервисов "одного окна" и развитие англоязычных сервисных зон в Астане и Алматы.

