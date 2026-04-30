Премьер-лига: "Нефтчи" обыграл "Карабах", "Сабах" стал чемпионом

"Сабах" стал чемпионом Премьер-лиги Азербайджана текущего сезона.

Как сообщает Report, в перенесенном матче XXI тура "Нефтчи" встретился дома с "Карабахом".

Игра на Palms Sports Arena завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. На 55-й минуте за "бело-черных" отличился Эмиль Сафаров, на 90+2-й минуте - Бассала Самбу. На 85-й минуте защитник команды Эльвин Бадалов стал автором автогола.

После 29 матчей "Карабах", идущий вторым, набрал 59 очков и за 4 тура до конца чемпионата уже не сможет догнать лидирующий "Сабах", у которого 72 очка.

По итогам тура "Нефтчи" с 47 очками поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы.

Таким образом, "Сабах" впервые в своей истории стал чемпионом Азербайджана по футболу.