    Куба заявила о готовности к диалогу с США при соблюдении суверенитета

    30 апреля, 2026
    • 22:39
    Куба заявила о готовности к диалогу с США при соблюдении суверенитета

    Куба готова к двустороннему диалогу с США на основе взаимности, равноправия и уважения суверенитета.

    Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман.

    Он подчеркнул, что Гавана на протяжении многих лет последовательно выступает за диалог с Вашингтоном на принципах взаимности, равноправия, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

    По его словам, вопросы смены политического руководства Кубы исключены из повестки возможных переговоров, а внутренние дела страны не могут быть предметом обсуждения.

    Дипломат отметил, что Гавана готова обсуждать только те темы, которые не затрагивают внутренний политический курс государства, и настаивает на соблюдении принципа невмешательства.

    Эрнесто Соберон Гусман Куба Соединенные Штаты Америки (США)
    Ernesto Qusman: Kuba suverenliyə hörmət əsasında ABŞ ilə dialoqa hazırdır

