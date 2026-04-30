Куба заявила о готовности к диалогу с США при соблюдении суверенитета
- 30 апреля, 2026
- 22:39
Куба готова к двустороннему диалогу с США на основе взаимности, равноправия и уважения суверенитета.
Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман.
Он подчеркнул, что Гавана на протяжении многих лет последовательно выступает за диалог с Вашингтоном на принципах взаимности, равноправия, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.
По его словам, вопросы смены политического руководства Кубы исключены из повестки возможных переговоров, а внутренние дела страны не могут быть предметом обсуждения.
Дипломат отметил, что Гавана готова обсуждать только те темы, которые не затрагивают внутренний политический курс государства, и настаивает на соблюдении принципа невмешательства.
