    Ciddədə Fars körfəzi ölkələrinin növbədənkənar sammiti keçiriləcək

    • 28 aprel, 2026
    • 15:20
    • 28 aprel, 2026
    • 15:20

    Səudiyyə Ərəbistanı bu gün Ciddədə Fars Körfəzi Ərəb Dövlətləri Əməkdaşlıq Şurasının (GCC) növbədənkənar sammitini keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, bu sammit Körfəz dövlətləri rəhbərlərinin fevralın 28-də ölkələrinin İranla qarşıdurmaya cəlb olunmasından sonra ilk əyani görüşü olacaq.

    Görüşün məqsədi İran tərəfindən həyata keçirilən raket və dron hücumlarına qarşı ümumi cavab hazırlamaqdır.

    Sammitdə Qətər, Küveyt və Bəhreyn rəhbərlərinin iştirakı gözlənilir. Oman və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini (BƏƏ) kimin təmsil edəcəyi barədə məlumat isə hələlik açıqlanmır.

    Agentlik qeyd edib ki, BƏƏ təşkilatın yaranmış vəziyyətə kifayət qədər qətiyyətli reaksiya vermədiyini göstərərək artıq Şuranın ünvanına tənqid səsləndirib.

    BƏƏ prezidentinin müşaviri Ənvər Qarqaş bildirib ki, region ölkələri logistik səviyyədə bir-birini dəstəkləsələr də, siyasi və hərbi baxımdan onların mövqeyi "tarixdə ən zəif" mövqe olub. O əlavə edib ki, belə bir reaksiyanı Ərəb Dövlətləri Liqasından gözləyirdi, lakin GCC-dən yox, bu da onun üçün gözlənilməz olub.

    В Джидде пройдет внеочередной саммит стран Персидского залива
    Gulf leaders to meet in Saudi Arabia to discuss response to Iranian strikes

    Son xəbərlər

    17:09

    Dağıstan və Çeçenistanda sel fəlakəti nəticəsində 9 minə yaxın ev zərər çəkib

    Region
    17:01
    Foto

    Azərbaycan EBRD ilə yeni əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    16:58

    Okampo, Borrel və erməni oliqarxları - Paşinyanın devrilməsi ssenarisi işə salınıb - ŞƏRH

    Analitika
    16:56

    Dövlət Agentliyi: Çörəyin bahalaşacağına dair məlumat həqiqəti əks etdirmir

    ASK
    16:54

    Peter Teys: Okampo çoxdan "korrupsiyanın təcəssümü"nə çevrilib

    Xarici siyasət
    16:52

    Elektron xidmətlərin məqsədəuyğunluğunu müəyyən edəcək pilot layihələrin əhatə dairəsi müəyyənləşib

    İKT
    16:50

    Yayılan videomateriallar Okamponun açıq siyasi manipulyasiyaya keçdiyini göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
    16:48
    Foto

    "Prezident Kuboku 2026": İkinci yarış gününün qalibləri mükafatlandırılıb

    Fərdi
    16:46

    Azərbaycan cüdoçularının "Böyük Dəbilqə" turnirində ilk rəqibləri bəlli olub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti