Гарантированный госдолг Азербайджана сократился в I квартале почти на 35%

На 1 апреля текущего года текущего года гарантированный государственный долг Азербайджана составил 6 млрд 762,4 млн манатов или 5,2% ВВП.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина Азербайджана, размер гарантированного госдолга по сравнению с показателем на конец прошлого года сократился на 34,8%.

Согласно информации, резкое снижение вызвано погашением валютных облигаций на сумму $2 млрд, привлеченных "Южным газовым коридором".

В структуре долга 5 млрд 186 млн манатов ($3 млрд 50,6 млн) или 76,7%, приходится на внешние кредиты, а 1 млрд 576,4 млн манатов или 23,3%, - на внутренние заимствования.

На 1 апреля 2026 года 40,1% портфеля государственного гарантированного долга составляли обязательства с фиксированной процентной ставкой, 59,5% - с плавающей ставкой.

Валютная структура долга распределилась следующим образом: доллар США - 47%, евро - 25,5%, манат - 19,4%, японская иена - 2,7%, прочие валюты - 5,4%.