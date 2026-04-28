    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Мустафаев и Галузин обсудили отношения Баку и Москвы

    28 апреля, 2026
    • 14:36
    Мустафаев и Галузин обсудили отношения Баку и Москвы

    Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев и замминистра иностранных дел России Михаил Галузин обсудили двусторонние азербайджано-российские отношения.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД России.

    По его информации, встреча состоялась 28 апреля в Москве.

    "На встрече были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

    Рахман Мустафаев Михаил Галузин Россия Азербайджано-российские отношения
    Mustafayev və Qaluzin Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini müzakirə ediblər
    Mustafayev, Galuzin mull Baku-Moscow relations

