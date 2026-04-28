Mustafayev və Qaluzin Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini müzakirə ediblər
Xarici siyasət
- 28 aprel, 2026
- 14:51
Azərbaycanın Moskvadakı səfiri Rəhman Mustafayev və Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Mixail Qaluzin ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüş aprelin 28-də Moskvada keçirilib.
"Görüşdə ikitərəfli münasibətlərin bəzi aktual məsələləri müzakirə olunub", - məlumatda qeyd olunub.
