Еще 13 семей переселились в село Ханоба Ходжавендского района

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в родное село Ханоба Ходжавендского района, где им были вручены ключи от новых домов.

Как сообщает Report, на данном этапе жильем обеспечены 13 семей - всего 60 человек.

В церемонии передачи ключей приняли участие представители специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.