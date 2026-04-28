Еще 13 семей переселились в село Ханоба Ходжавендского района
Внутренняя политика
- 28 апреля, 2026
- 15:09
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в родное село Ханоба Ходжавендского района, где им были вручены ключи от новых домов.
Как сообщает Report, на данном этапе жильем обеспечены 13 семей - всего 60 человек.
В церемонии передачи ключей приняли участие представители специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.
