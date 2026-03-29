İrana endirilən zərbələr nəticəsində 226 şagirdlə 55 müəllim həlak olub
- 29 mart, 2026
- 10:28
ABŞ və İsrailin birgə əməliyyata başladığı gündən etibarən İranda ümumilikdə 281 şagird və müəllim həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.
"Hücumlar zamanı 226 şagird və 55 müəllim daxil olmaqla, 281 nəfər ölüb",- məlumatda bildirilib.
Qeyd olunub ki, bu hücumlar zamanı ümumilikdə 191 nəfər - 170 şagird və 21 müəllim - xəsarət alıb.
"789 təhsil müəssisəsi zədələnib, onlardan 700-ü orta məktəblərdir" - agentlik bildirib.
Qeyd edək ki, fevralın 28-də Minabdakı qızlar məktəbi ABŞ və İsrailin hava zərbələrinə məruz qalıb. Məktəbə endirilən zərbə nəticəsində həlak olanların sayının 165 nəfəri keçdiyi bildirilib.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başlatmasından qısa müddət sonra İsrail Müdafiə Qüvvələri ilə "Hizbullah" arasında silahlı qarşıdurma yenidən başladı. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.
Bundan əvvəl ABŞ-nin Yaxın Şərq münaqişəsinə son qoymaq üçün İran hakimiyyətinə 15 maddəlik plan göndərdiyi bildirilib.