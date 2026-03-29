В ходе операции США и Израиля в Иране погибли 226 школьников

С начала операции США и Израиля в Иране в общей сложности погиб 281 школьник и учитель.

Как сообщает Report, такие данные приводит иранское агентство Tasnim.

"В ходе атак погиб 281 человек, в том числе 226 школьников и 55 учителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ударов пострадал 191 человек, включая 170 учеников и 21 учителя.

Напомним, что в первый день операции в иранском Минабе подверглась авиаударам США и Израиля школа для девочек. По имеющимся данным, число погибших в результате удара превысило 165 человек.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.