    В ходе операции США и Израиля в Иране погибли 226 школьников

    • 29 марта, 2026
    • 10:41
    В ходе операции США и Израиля в Иране погибли 226 школьников

    С начала операции США и Израиля в Иране в общей сложности погиб 281 школьник и учитель.

    Как сообщает Report, такие данные приводит иранское агентство Tasnim.

    "В ходе атак погиб 281 человек, в том числе 226 школьников и 55 учителей", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что в результате ударов пострадал 191 человек, включая 170 учеников и 21 учителя.

    Напомним, что в первый день операции в иранском Минабе подверглась авиаударам США и Израиля школа для девочек. По имеющимся данным, число погибших в результате удара превысило 165 человек.

    США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    İrana endirilən zərbələr nəticəsində 226 şagirdlə 55 müəllim həlak olub

