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    В Японии произошел масштабный сбой в работе мобильной связи

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 08:55
    В Японии произошел масштабный сбой в работе мобильной связи

    Крупнейший оператор мобильной связи Японии NTT Docomo сообщил о сбоях в работе своих услуг по всей стране.

    Как передает Report, об этом говорится в уведомлении компании.

    По данным оператора, неполадки затронули голосовые вызовы, отправку SMS-сообщений и передачу мобильных данных.

    Проблемы были зафиксированы в четверг около полудня по местному времени (07:00 по бакинскому времени).

    Причины масштабного сбоя устанавливаются.

    Инцидент произошел на фоне участившихся в последние недели кибератак на японские компании и государственные учреждения, в результате которых произошли утечки персональных данных десятков миллионов пользователей.

    Киберпреступность (кибермошенничество) Мобильная связь Япония
    Yaponiyada mobil rabitənin işində genişmiqyaslı nasazlıq baş verib
    44 filmi
    44 filmi

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