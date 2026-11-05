В Японии произошел масштабный сбой в работе мобильной связи
Другие страны
- 05 ноября, 2026
- 08:55
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Крупнейший оператор мобильной связи Японии NTT Docomo сообщил о сбоях в работе своих услуг по всей стране.
Как передает Report, об этом говорится в уведомлении компании.
По данным оператора, неполадки затронули голосовые вызовы, отправку SMS-сообщений и передачу мобильных данных.
Проблемы были зафиксированы в четверг около полудня по местному времени (07:00 по бакинскому времени).
Причины масштабного сбоя устанавливаются.
Инцидент произошел на фоне участившихся в последние недели кибератак на японские компании и государственные учреждения, в результате которых произошли утечки персональных данных десятков миллионов пользователей.
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