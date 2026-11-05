В Японии произошел масштабный сбой в работе мобильной связи

Крупнейший оператор мобильной связи Японии NTT Docomo сообщил о сбоях в работе своих услуг по всей стране.

Как передает Report, об этом говорится в уведомлении компании.

По данным оператора, неполадки затронули голосовые вызовы, отправку SMS-сообщений и передачу мобильных данных.

Проблемы были зафиксированы в четверг около полудня по местному времени (07:00 по бакинскому времени).

Причины масштабного сбоя устанавливаются.

Инцидент произошел на фоне участившихся в последние недели кибератак на японские компании и государственные учреждения, в результате которых произошли утечки персональных данных десятков миллионов пользователей.