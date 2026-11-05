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    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 05 ноября, 2026
    • 08:32
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Бакинско-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    3. Первая Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

    7. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    10. Проспект Бабека, в направлении центра;

    11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    13. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    14. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    15. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра.

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Проблема пробок в Баку
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    44 filmi
    44 filmi

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