В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
- 05 ноября, 2026
- 08:32
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Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Бакинско-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Первая Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
7. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
10. Проспект Бабека, в направлении центра;
11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
13. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
14. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
15. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра.