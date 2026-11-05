В двух районах Баку ожидаются перебои с электричеством

В Ясамальском и Низаминском районах Баку 5 ноября будут наблюдаться временные перебои в электроснабжении в связи с ремонтно-профилактическими работами на трансформаторных подстанциях.

Как сообщает Report, об этом проинформировало ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, работы проводятся с целью повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

В Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на улице Гурбана Халилова, Московском проспекте и в части жилого массива Первая Алатава.

В Низаминском районе с 10:00 до 14:00 перебои с электричеством ожидаются на отдельных участках улицы Али Велиева и проспекта Гара Гараева.

После завершения работ потребители на указанных территориях будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.