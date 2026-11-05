В двух районах Баку ожидаются перебои с электричеством
- 05 ноября, 2026
- 08:34
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В Ясамальском и Низаминском районах Баку 5 ноября будут наблюдаться временные перебои в электроснабжении в связи с ремонтно-профилактическими работами на трансформаторных подстанциях.
Как сообщает Report, об этом проинформировало ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, работы проводятся с целью повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.
В Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на улице Гурбана Халилова, Московском проспекте и в части жилого массива Первая Алатава.
В Низаминском районе с 10:00 до 14:00 перебои с электричеством ожидаются на отдельных участках улицы Али Велиева и проспекта Гара Гараева.
После завершения работ потребители на указанных территориях будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.