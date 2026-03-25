СМИ: США направили Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта

Соединенные Штаты направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

По данным издания, посредником при передаче документа выступил Пакистан.

Отмечается, что пока неясно, насколько широкому кругу иранского руководства был передан план и готов ли Тегеран рассматривать его как основу для переговоров.

Согласно информации источников, документ затрагивает вопросы ракетной и ядерной программ Ирана, а также свободы судоходства.