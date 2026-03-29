Тофик Мусаев одержал первую победу в UFC

Представитель Азербайджана в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Тофик Мусаев провел очередной поединок.

Как сообщает Report, 36-летний спортсмен встретился с Игнасио Бахамондесом (Чили) на турнире, организованном в американском Сиэтле.

По итогам трех напряженных раундов победитель в явном виде определен не был. Однако судьи единогласным решением отдали победу Тофику Мусаеву. Эта победа стала для него первой в UFC.

Отметим, что в своем дебютном поединке, состоявшемся 22 июня прошлого года в Баку, спортсмен уступил Мыктыбеку Оролбаю (Кыргызстан). Игнасио Бахамондес, в свою очередь, в последний раз проиграл на бакинском турнире нашему соотечественнику Рафаэлю Физиеву.