Azərbaycanda ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan üç nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 29 mart, 2026
- 10:38
Azərbaycanda martın 28-də dələduzluğa görə axtarışda olan üç nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.
Həmçinin ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 8 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Son xəbərlər
