    "Formula 1" üzrə Yaponiya Qran-prisinin başlama saatı qəzaya görə dəyişdirilib

    • 29 mart, 2026
    • 10:32
    Formula 1 üzrə Yaponiya Qran-prisinin başlama saatı qəzaya görə dəyişdirilib

    2026-cı il mövsümünün "Formula 1" sinfində avtoyarışlar üzrə dünya çempionatının üçüncü mərhələsi - Yaponiya Qran-prisi yarışının startı 10 dəqiqə təxirə salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə çempionatın mətbuat xidmətindən bildirilib.

    İsinmə dövrəsi Bakı vaxtı ilə saat 9:00-da başlamalı idi.

    Gecikməyə "Porsche" Kuboku iştirakçılarından birinin qəzaya uğraması səbəb olub, bundan sonra qoruyucu baryerlərin təmirinə ehtiyac yaranıb. Hadisə trasın 12-ci döngəsində baş verib. Pilot xəsarət almayıb.

    Старт Гран-при Японии "Формулы 1" задержали из-за аварии

