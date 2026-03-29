"Formula 1" üzrə Yaponiya Qran-prisinin başlama saatı qəzaya görə dəyişdirilib
- 29 mart, 2026
- 10:32
2026-cı il mövsümünün "Formula 1" sinfində avtoyarışlar üzrə dünya çempionatının üçüncü mərhələsi - Yaponiya Qran-prisi yarışının startı 10 dəqiqə təxirə salınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə çempionatın mətbuat xidmətindən bildirilib.
İsinmə dövrəsi Bakı vaxtı ilə saat 9:00-da başlamalı idi.
Gecikməyə "Porsche" Kuboku iştirakçılarından birinin qəzaya uğraması səbəb olub, bundan sonra qoruyucu baryerlərin təmirinə ehtiyac yaranıb. Hadisə trasın 12-ci döngəsində baş verib. Pilot xəsarət almayıb.
10:52
Ötən gün Azərbaycanda 21 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıbHadisə
10:51
Səudiyyə Ərəbistanına son sutkada 12 PUA hücumu olubDigər ölkələr
10:38
Azərbaycanda ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan üç nəfər saxlanılıbHadisə
10:38
Foto
Video
FHN: 36-sı azyaşlı olmaqla, ümumilikdə 216 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilibHadisə
10:28
İrana endirilən zərbələr nəticəsində 226 şagirdlə 55 müəllim həlak olubRegion
10:15
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 17 nəfər saxlanılıbHadisə
10:08
Video
Masazırda avtomobildə başlayan yanğın digər maşına keçibHadisə
