    • 29 марта, 2026
    • 09:48
    Старт Гран-при Японии Формулы 1 задержали из-за аварии

    Старт гонки третьего этапа мирового первенства по автогонкам в классе "Формула 1" сезона 2026 года - Гран-при Японии - был перенесен на 10 минут.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе чемпионата.

    Прогревочный круг должен был начаться в 9:00 по бакинскому времени.

    Поводом для задержки послужила авария одного из участников Кубка "Порше", после чего потребовался ремонт защитных барьеров. Инцидент произошел на 12-м повороте трассы. Пилот травм не получил.

    "Formula 1" üzrə Yaponiya Qran-prisinin başlama saatı qəzaya görə dəyişdirilib

    Старт Гран-при Японии "Формулы 1" задержали из-за аварии

