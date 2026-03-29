Старт Гран-при Японии "Формулы 1" задержали из-за аварии
- 29 марта, 2026
- 09:48
Старт гонки третьего этапа мирового первенства по автогонкам в классе "Формула 1" сезона 2026 года - Гран-при Японии - был перенесен на 10 минут.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе чемпионата.
Прогревочный круг должен был начаться в 9:00 по бакинскому времени.
Поводом для задержки послужила авария одного из участников Кубка "Порше", после чего потребовался ремонт защитных барьеров. Инцидент произошел на 12-м повороте трассы. Пилот травм не получил.
