Нетаньяху утвердил нового главу "Моссада"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил назначение своего военного секретаря, генерал-майора Романа Гофмана, на должность нового директора разведывательной службы "Моссад".

Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, Гофман приступит к исполнению обязанностей 2 июня. Срок его полномочий составит пять лет.

Отмечается, что Нетаньяху уже подписал официальный документ о назначении.

Роман Гофман родился в Беларуси. В 1990 году, в возрасте 14 лет, он вместе с семьей переехал в Израиль. За годы военной службы он прошел путь от боевых подразделений до командира дивизии в бронетанковых войсках Армии обороны Израиля.

Напомним, его кандидатура находится в повестке с 4 декабря 2025 года. На этом посту Гофман сменит Давида Барнеа, пятилетний срок полномочий которого истекает в июне 2026 года.