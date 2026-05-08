    В Иране обвинили США в нарушении перемирия

    В Иране обвинили США в нарушении перемирия

    Центральный штаб военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия" обвинил США в нарушении перемирия.

    Как передает Report, заявление военных приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB.

    "Американские военные нарушили режим прекращения огня, обстреляв иранский нефтяной танкер, направлявшийся в Ормузский пролив", - указывается в тексте.

    Также отмечается, что силы США обстреляли другое иранское судно у побережья эмиратского порта Эль-Фуджайра.

    Кроме того, как подчеркивается в сообщении, США совместно с "некоторыми странами региона" совершили воздушные атаки на гражданские цели в Хемире, Сирике и на острове Кешм.

    "Вооруженные силы Ирана атаковали в ответ военные корабли США в восточной части Ормузского пролива и южнее порта Чабахар, нанеся им значительный урон", - говорится в заявлении.

    Ранее телеканал Fox News сообщил, что американские военные нанесли удары по иранскому порту Кешм и Бендер-Аббасу на юге Ирана.

    США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11-12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.

