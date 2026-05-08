    Джурич заявил о намерении Сербии стать мостом между Центральной Азией и Европой

    Белград и Ташкент могут играть координирующую роль в качестве моста сотрудничества между Центральной Азией и Европой, а также для выхода на третьи рынки.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил находящийся с визитом в Узбекистане министр иностранных дел Сербии Марко Джурич во время встречи с министром инвестиций, промышленности и торговли этой страны Лазизом Кудратовым.

    Министр подчеркнул, что Сербия привержена развитию сотрудничества посредством конкретных проектов и инициатив.

    М. Джурич отметил наличие большого потенциала для укрепления деловых связей между двумя странами и пригласил узбекские компании инвестировать в Сербию.

    На встрече также были обсуждены дальнейшие шаги, связанные с началом деятельности Межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, а также начало переговоров по согласованию Соглашения о свободной торговле между двумя странами.

    Двустороннее сотрудничество Марко Джурич Лазиз Кудратов Сербия Узбекистан
    Marko Curiç: Mərkəzi Asiya ilə Avropa arasında əməkdaşlıq körpüsü ola bilərik

    Джурич заявил о намерении Сербии стать мостом между Центральной Азией и Европой

