Джурич заявил о намерении Сербии стать мостом между Центральной Азией и Европой

Белград и Ташкент могут играть координирующую роль в качестве моста сотрудничества между Центральной Азией и Европой, а также для выхода на третьи рынки.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил находящийся с визитом в Узбекистане министр иностранных дел Сербии Марко Джурич во время встречи с министром инвестиций, промышленности и торговли этой страны Лазизом Кудратовым.

Министр подчеркнул, что Сербия привержена развитию сотрудничества посредством конкретных проектов и инициатив.

М. Джурич отметил наличие большого потенциала для укрепления деловых связей между двумя странами и пригласил узбекские компании инвестировать в Сербию.

На встрече также были обсуждены дальнейшие шаги, связанные с началом деятельности Межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, а также начало переговоров по согласованию Соглашения о свободной торговле между двумя странами.