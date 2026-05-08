Fox News: США нанесли удар по иранскому порту Бендер-Аббас

США нанесли удар по иранским портам Кешм и Бендер-Аббас на юге страны.

Как передает Report, об этом в соцсети Х со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила корреспондентка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

"Американские военные только что нанесли удары по иранскому порту Кешм и Бендер-Аббасу", - приводит журналистка слова чиновника.

При этом, как указал собеседник Гриффин, нанесение ударов не является возобновлением войны против Ирана.

Ранее иранское агентство Tasnim допускало причастность к ударам ВВС ОАЭ.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11-12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.