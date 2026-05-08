Вальверде пропустит матч с "Барселоной"

    • 08 мая, 2026
    Полузащитник и вице-капитан мадридского "Реала" Федерико Вальверде пропустит матч 35-го тура чемпионата Испании с "Барселоной", который состоится 10 мая.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении "сливочных".

    Согласно информации, игрок получил черепно-мозговую травму. До этого источники сообщали, что уругваец ударился головой о стол во время потасовки с одноклубником Орельеном Тчуамени.

    "Вальверде находится дома в хорошем состоянии и должен будет соблюдать покой в ​​течение 10-14 дней, как это предписано медицинскими протоколами при таком диагнозе", - говорится в сообщении.

    Ранее стало известно, что словесная перепалка между Вальверде и Тчуамени началась еще во время вчерашней тренировки. Сегодня, 7 мая, она продолжилась и переросла в драку в раздевалке, в ходе которой француз ударил товарища по команде.

    "Реал" 10 мая на выезде сыграет с "Барселоной" в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги. До этой игры у команд в активе 77 и 88 очков соответственно, столичный клуб идет вторым, каталонская команда лидирует.

