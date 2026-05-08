İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Valverde Çuameni ilə dava etməsi barədə məlumatı təkzib edib

    Futbol
    • 08 may, 2026
    • 02:23
    Valverde Çuameni ilə dava etməsi barədə məlumatı təkzib edib

    Madridin "Real" klubunun yarımmüdafiəçisi Federiko Valverde mayın 10-da İspaniya çempionatının 35-ci turunda "Barselona" ilə keçiriləcək oyunu buraxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kral klubu"nun açıqlamasında bildirilir.

    Məlumata görə, oyunçu kəllə-beyin travması alıb. Bundan əvvəl mənbələr uruqvaylının komanda yoldaşı Orelyen Çuameni ilə dava zamanı başını stola vurduğunu bildirirdi.

    "Valverde evdədir, vəziyyəti yaxşıdır və belə diaqnoz zamanı tibbi protokollarda nəzərdə tutulduğu kimi 10-14 gün ərzində istirahət etməlidir", - məlumatda qeyd olunur.

    Daha əvvəl məlum olub ki, Valverde və Çuameni arasında mübahisə hələ mayın 6-da məşq zamanı başlayıb, mayın 7-də davam edib və paltardəyişmə otağında davaya çevrilib, bu zaman fransalı oyunçu komanda yoldaşına zərbə endirib.

    Madridin "Real" klubunun və Uruqvay millisinin yarımmüdafiəçisi Federiko Valverde komanda yoldaşı, Fransa yığmasının oyunçusu Çuameni ilə dava etməsi barədə məlumatı təkzib edib.

    Bu barədə uruqvaylı özünün "Instagram" səhifəsində yazıb.

    "Dünən məşq zamanı komanda yoldaşımla aramızda insident yaşanıb... Mübahisə zamanı təsadüfən başımı stola vurdum və alnımda kiçik bir cızıq yarandı ki, bu da xəstəxanaya getməyimə səbəb olub. Komanda yoldaşım məni vurmayıb, mən də onu vurmamışam, baxmayaraq ki, bizim əlbəyaxa olduğumuza və ya bunun qəsdən edildiyinə inanmaq sizin üçün daha asandır, amma belə bir şey olmayıb", - Valverde qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, titulsüz bir mövsümdə "Real"ın həmişə hədəfdə olduğu bir vaxtda hər şey nəzarətdən çıxır.

    "Real" mayın 10-da İspaniya La Liqasının 35-ci turu çərçivəsində səfərdə "Barselona" ilə qarşılaşacaq. Komandaların aktivində müvafiq olaraq 77 və 88 xal var, paytaxt klubu ikinci yerdədir, Kataloniya komandası isə liderlik edir.

    Real Madrid FK Federiko Valverde Orelyen Çuameni Barselona FK
    Вальверде опроверг информацию о драке с Тчуамени - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    03:03

    SEPAH Hörmüz boğazında ABŞ-yə qarşı genişmiqyaslı əməliyyat keçirib

    Region
    02:40

    CENTCOM İranın hərbi obyektlərinə zərbələr endirildiyini təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    02:23

    Valverde Çuameni ilə dava etməsi barədə məlumatı təkzib edib

    Futbol
    01:58

    Marko Curiç: Mərkəzi Asiya ilə Avropa arasında əməkdaşlıq körpüsü ola bilərik

    Digər ölkələr
    01:23

    "Xatəm əl-Ənbiya": ABŞ bilməlidir ki, İran istənilən hücuma sarsıdıcı cavab verəcək

    Region
    01:03

    Avropa Liqasında finalçılar bəlli olub

    Futbol
    01:00

    UEFA Konfrans Liqasında yarımfinal mərhələsinə yekun vurulub

    Futbol
    00:54

    IRIB: Hörmüz boğazında ABŞ ilə İran arasında qarşılıqlı hücumlar qeydə alınıb

    Region
    00:38

    Sirikdə partlayış və Bəndər-Abbasa PUA hücumu xəbərləri təkzib edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti