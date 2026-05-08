Valverde Çuameni ilə dava etməsi barədə məlumatı təkzib edib
- 08 may, 2026
- 02:23
Madridin "Real" klubunun yarımmüdafiəçisi Federiko Valverde mayın 10-da İspaniya çempionatının 35-ci turunda "Barselona" ilə keçiriləcək oyunu buraxacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kral klubu"nun açıqlamasında bildirilir.
Məlumata görə, oyunçu kəllə-beyin travması alıb. Bundan əvvəl mənbələr uruqvaylının komanda yoldaşı Orelyen Çuameni ilə dava zamanı başını stola vurduğunu bildirirdi.
"Valverde evdədir, vəziyyəti yaxşıdır və belə diaqnoz zamanı tibbi protokollarda nəzərdə tutulduğu kimi 10-14 gün ərzində istirahət etməlidir", - məlumatda qeyd olunur.
Daha əvvəl məlum olub ki, Valverde və Çuameni arasında mübahisə hələ mayın 6-da məşq zamanı başlayıb, mayın 7-də davam edib və paltardəyişmə otağında davaya çevrilib, bu zaman fransalı oyunçu komanda yoldaşına zərbə endirib.
Madridin "Real" klubunun və Uruqvay millisinin yarımmüdafiəçisi Federiko Valverde komanda yoldaşı, Fransa yığmasının oyunçusu Çuameni ilə dava etməsi barədə məlumatı təkzib edib.
Bu barədə uruqvaylı özünün "Instagram" səhifəsində yazıb.
"Dünən məşq zamanı komanda yoldaşımla aramızda insident yaşanıb... Mübahisə zamanı təsadüfən başımı stola vurdum və alnımda kiçik bir cızıq yarandı ki, bu da xəstəxanaya getməyimə səbəb olub. Komanda yoldaşım məni vurmayıb, mən də onu vurmamışam, baxmayaraq ki, bizim əlbəyaxa olduğumuza və ya bunun qəsdən edildiyinə inanmaq sizin üçün daha asandır, amma belə bir şey olmayıb", - Valverde qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, titulsüz bir mövsümdə "Real"ın həmişə hədəfdə olduğu bir vaxtda hər şey nəzarətdən çıxır.
"Real" mayın 10-da İspaniya La Liqasının 35-ci turu çərçivəsində səfərdə "Barselona" ilə qarşılaşacaq. Komandaların aktivində müvafiq olaraq 77 və 88 xal var, paytaxt klubu ikinci yerdədir, Kataloniya komandası isə liderlik edir.