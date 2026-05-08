İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Lənkəranın bəzi kəndlərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 08 may, 2026
    • 09:40
    Lənkəranın bəzi kəndlərində işıq olmayacaq

    Bu gün Lənkəran rayonunun bəzi yerlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Lənkəran Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində 10 kV-luq "Separadi" və "Sinovli" hava xətlərində təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan 13:00-dək Separadi, saat 13:00-dan 15:30-dək Sinovli, Tükəvilə kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

    Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    Azərişıq ASC Lənkəran Elektrik cərəyanı Elektrik enerjisi

    Son xəbərlər

    10:46

    Azərbaycan vətəndaşı Monteneqroda tikinti sektorunda istismar edilib

    Milli Məclis
    10:43

    Azərbaycan maliyyə cinayətləri ilə mübarizədə süni intellektdən istifadəyə başlayıb

    Maliyyə
    10:43

    Azərbaycan və Çili arasında siyasi məsləhətləşmələr aparılıb

    Xarici siyasət
    10:41

    "Türk Mətbəxi Həftəsi - 2026"nın mövzusu açıqlanıb

    Region
    10:41

    Bakının Dəmirçizadə küçəsi ilə Xətai prospektinin kəsişməsində dəyişiklik ediləcək

    İnfrastruktur
    10:37

    Çində zavodda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 37-yə çatıb

    Digər ölkələr
    10:36

    Sirab kəndində avtomobil qaz xəttini zədələyib, təchizat dayanıb

    Hadisə
    10:36

    Məcnun Məmmədov: "Aqrar ixtisas məzunlarının məşğulluq səviyyəsi 65 %-ə çatıb"

    ASK
    10:32

    Kamran Əliyev: Dünyada və regionda baş verən proseslər narahatlıq doğurur

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti