Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Канадская компания прекратила работу на Кубе из-за санкций США

    Другие страны
    • 07 мая, 2026
    • 23:55
    Канадская компания прекратила работу на Кубе из-за санкций США

    Канадская компания Sherritt International объявила о прекращении работы на Кубе из-за введения Соединенными Штатами санкций в отношении совместного предприятия с ее участием MOA Nickel SA (MNSA).

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба горнодобывающей компании.

    "После консультаций с советниками Sherritt немедленно приостанавливает свое прямое участие в деятельности совместного предприятия на Кубе", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что фирма выводит свой персонал с Кубы. Кроме того, корпорация направила письмо официальной Гаване с просьбой вывести кубинских сотрудников совместного предприятия из Канады.

    MOA Nickel SA (MNSA) является совместным предприятием канадской компании Sherritt International, одной из крупнейших производителей кобальта в Северной Америке, и кубинской La Compania General de Niquel.

    Акции Sherritt International упали в цене на 20% после введения сегодняшних санкций.

    Sherritt International Канада Санкции США против Кубы MOA Nickel SA (MNSA)

    Последние новости

    00:53

    Fox News: США нанесли удар по иранскому порту Бендер-Аббас

    Другие страны
    00:19

    Вальверде пропустит матч с "Барселоной"

    Футбол
    00:06

    Tasnim: Удары по Бендер-Аббасу нанесли ВВС ОАЭ - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    23:55

    Канадская компания прекратила работу на Кубе из-за санкций США

    Другие страны
    23:42

    Трамп пригрозил ЕС повышением тарифов при невыполнении условий торговой сделки

    Другие страны
    23:12

    В Пакистане при вооруженном столкновении полиции и боевиков погибли два человека

    Другие страны
    23:01
    Фото

    Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Исламским банком развития

    Финансы
    22:48

    Арагчи раскритиковал внесенный в Совбез ООН проект резолюции по Ормузскому проливу

    В регионе
    22:35

    Трамп и Лула да Силва обсудили торговые вопросы

    Другие страны
    Лента новостей