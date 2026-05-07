Канадская компания прекратила работу на Кубе из-за санкций США

Канадская компания Sherritt International объявила о прекращении работы на Кубе из-за введения Соединенными Штатами санкций в отношении совместного предприятия с ее участием MOA Nickel SA (MNSA).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба горнодобывающей компании.

"После консультаций с советниками Sherritt немедленно приостанавливает свое прямое участие в деятельности совместного предприятия на Кубе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фирма выводит свой персонал с Кубы. Кроме того, корпорация направила письмо официальной Гаване с просьбой вывести кубинских сотрудников совместного предприятия из Канады.

MOA Nickel SA (MNSA) является совместным предприятием канадской компании Sherritt International, одной из крупнейших производителей кобальта в Северной Америке, и кубинской La Compania General de Niquel.

Акции Sherritt International упали в цене на 20% после введения сегодняшних санкций.