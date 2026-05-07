Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Tasnim: В иранском порту Бендер-Аббас и на острове Кешм произошли взрывы

    В регионе
    • 07 мая, 2026
    • 23:32
    Tasnim: В иранском порту Бендер-Аббас и на острове Кешм произошли взрывы

    На территории острова Кешм и порта Бендер-Аббас на юге Ирана были слышны несколько взрывов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местное агентство Tasnim.

    "Источники сообщают, что на острове Кешм и в порту Бендер-Аббас были слышны звуки взрывов", – говорится в сообщении.

    Точное происхождение и источник звуков пока не определены, указывает издание.

    Ряд собеседников агентства утверждает, что звуки связаны с операциями ВМС КСИР для предостережения судов от незаконного прохода через Ормузский пролив.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11-12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Операция США и Израиля против Ирана
    Keşm adası və Bəndər-Abbas limanında partlayış səsləri eşidilib

    Последние новости

    23:42

    Трамп пригрозил ЕС повышением тарифов при невыполнении условий торговой сделки

    Другие страны
    23:32

    Tasnim: В иранском порту Бендер-Аббас и на острове Кешм произошли взрывы

    В регионе
    23:12

    В Пакистане при вооруженном столкновении полиции и боевиков погибли два человека

    Другие страны
    23:01
    Фото

    Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Исламским банком развития

    Финансы
    22:48

    Арагчи раскритиковал внесенный в Совбез ООН проект резолюции по Ормузскому проливу

    В регионе
    22:35

    Трамп и Лула да Силва обсудили торговые вопросы

    Другие страны
    22:20

    WSJ: Саудовская Аравия и Кувейт восстановили доступ американских военных к своим базам

    Другие страны
    22:09

    Эрдоган привержен решению палестинского вопроса на основе принципа двух государств

    В регионе
    21:57

    Опрос: 83% граждан ФРГ недовольны деятельностью канцлера Мерца

    Другие страны
    Лента новостей