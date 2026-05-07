Tasnim: В иранском порту Бендер-Аббас и на острове Кешм произошли взрывы

На территории острова Кешм и порта Бендер-Аббас на юге Ирана были слышны несколько взрывов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местное агентство Tasnim.

"Источники сообщают, что на острове Кешм и в порту Бендер-Аббас были слышны звуки взрывов", – говорится в сообщении.

Точное происхождение и источник звуков пока не определены, указывает издание.

Ряд собеседников агентства утверждает, что звуки связаны с операциями ВМС КСИР для предостережения судов от незаконного прохода через Ормузский пролив.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11-12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.