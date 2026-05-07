İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Keşm adası və Bəndər-Abbas limanında partlayış səsləri eşidilib

    Region
    • 07 may, 2026
    • 23:08
    Keşm adası və Bəndər-Abbas limanında partlayış səsləri eşidilib

    Keşm adası və Bəndər-Abbas limanının ərazisində bir neçə partlayış səsi eşidilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.

    "Yerli mənbələr Keşm adasında və Bəndər-Abbas limanında partlayış səslərinin eşidildiyini bildirirlər", – məlumatda qeyd olunub.

    Partlayış səslərinin dəqiq səbəbi hələlik məlum deyil:

    "Bəzi mənbələr iddia edir ki, bu səslərin bir hissəsi İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Hərbi Dəniz Qüvvələrinin bəzi gəmilərə Hörmüz boğazından qanunsuz keçidlə bağlı xəbərdarlıq etmək məqsədilə həyata keçirdiyi əməliyyatlarla əlaqədardır.

    Bununla belə, səslərin səbəbləri haqqında dəqiq və dolğun məlumat əldə etmək üçün yoxlamalar davam etdirilir".

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarına zərbələr endirib.

    İran, ABŞ və müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəlib. Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb. Saatlarla davam edən danışıqlar tərəflərin mövqelərindəki fərqlərə görə nəticəsiz başa çatıb.

    Bloklanması dünyada enerji böhranına səbəb olan Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyət qeyri-müəyyən olaraq qalır, hər iki tərəf müxtəlif fasilələrlə su yolunun açıldığını elan edir, lakin faktiki olaraq regionda gəmiçilik dayandırılıb.

    Partlayış Fars körfəzində gərginlik Hörmüz boğazı İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH)
    Tasnim: В иранском порту Бендер-Аббас и на острове Кешм произошли взрывы

    Son xəbərlər

    23:31

    Pakistanda silahlı toqquşma zamanı iki nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    23:17

    Tramp və Lula da Silva ticarət məsələlərini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    23:08

    Keşm adası və Bəndər-Abbas limanında partlayış səsləri eşidilib

    Region
    23:00

    WSJ: Səudiyyə Ərəbistanı və Küveyt öz bazalarına ABŞ hərbçilərinin girişini bərpa edib

    Digər ölkələr
    22:47
    Foto

    Azərbaycan ilə İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Maliyyə
    22:35

    Almaniyada keçirilən sorğuya qatılanların çoxu Mertsin fəaliyyətindən narazıdır

    Digər ölkələr
    22:25

    İlon Mask və onun "X" şirkətinə qarşı araşdırma başlayıb

    Digər ölkələr
    22:17

    Əraqçi Hörmüz boğazı ilə bağlı ABŞ və Bəhreynin BMT qətnamələrini tənqid edib

    Region
    21:56

    Ərdoğan: Fələstində iki dövlətli həllin tərəfdarıyıq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti