UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib
Futbol
- 05 noyabr, 2026
- 19:49
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UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb.
Azarkeşlərin səsverməsinə əsasən, bu ada İtaliyanın "Komo" klubundan Anastasios Douvikas layiq görülüb.
27 yaşlı yunanıstanlı hücumçu "Lans" (Fransa) klubuna 9:1 hesabı ilə qalib gəldikləri matçda het-trik edib və məhsuldar ötürmə edib.
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