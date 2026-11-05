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    UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib

    Futbol
    • 05 noyabr, 2026
    • 19:49
    UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib

    UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb.

    Azarkeşlərin səsverməsinə əsasən, bu ada İtaliyanın "Komo" klubundan Anastasios Douvikas layiq görülüb.

    27 yaşlı yunanıstanlı hücumçu "Lans" (Fransa) klubuna 9:1 hesabı ilə qalib gəldikləri matçda het-trik edib və məhsuldar ötürmə edib.

    UEFA Çempionlar Liqası Komo FK
    Объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА
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