Объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА
Футбол
- 05 ноября, 2026
- 20:20
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Назван лучший футболист недели в матчах Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, об этом говорится на сайте ассоциации.
По результатам голосования болельщиков, этого звания был удостоен Анастасиос Дувикас из итальянского "Комо".
Отметим, что 27-летний греческий нападающий в матче, в котором они одержали победу над французским "Лансом" со счетом 9:1, оформил хет-трик и отдал результативную передачу.
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