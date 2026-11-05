Объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА

Назван лучший футболист недели в матчах Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте ассоциации.

По результатам голосования болельщиков, этого звания был удостоен Анастасиос Дувикас из итальянского "Комо".

Отметим, что 27-летний греческий нападающий в матче, в котором они одержали победу над французским "Лансом" со счетом 9:1, оформил хет-трик и отдал результативную передачу.