Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА

    Футбол
    • 05 ноября, 2026
    • 20:20
    Объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА

    Назван лучший футболист недели в матчах Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, об этом говорится на сайте ассоциации.

    По результатам голосования болельщиков, этого звания был удостоен Анастасиос Дувикас из итальянского "Комо".

    Отметим, что 27-летний греческий нападающий в матче, в котором они одержали победу над французским "Лансом" со счетом 9:1, оформил хет-трик и отдал результативную передачу.

    лучший игрок недели Лига чемпионов УЕФА
    UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib
    44 filmi
    44 filmi

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