İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    DGK qeyri-iş günlərində malların rəsmiləşdirilməsini təmin edəcək

    Biznes
    • 05 noyabr, 2026
    • 19:39
    DGK qeyri-iş günlərində malların rəsmiləşdirilməsini təmin edəcək

    Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) aidiyyəti qurumları noyabrın 9-da və 10-da növbəli qaydada fəaliyyət göstərəcək.

    Bu barədə "Report"a komitədən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qarşıdan gələn qeyri-iş günlərində malların gömrük rəsmiləşdirilməsinin operativ şəkildə təmin edilməsi məqsədilə Komitənin aidiyyəti qurumları noyabrın 9-da və 10-da növbəli qaydada işləyəcək.

    Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK)
    ГТК обеспечит таможенное оформление товаров в нерабочие дни
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