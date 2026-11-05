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    ГТК обеспечит таможенное оформление товаров в нерабочие дни

    Бизнес
    • 05 ноября, 2026
    • 19:48
    ГТК обеспечит таможенное оформление товаров в нерабочие дни

    Cоответствующие структуры Государственного таможенного комитета (ГТК) будут работать в дежурном режиме 9 и 10 ноября.

    Об этом Report сообщили в ГТК.

    В целях оперативного обеспечения таможенного оформления товаров в предстоящие нерабочие дни соответствующие структуры Комитета будут работать в дежурном режиме 9 и 10 ноября.

    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Праздничные дни
    DGK qeyri-iş günlərində malların rəsmiləşdirilməsini təmin edəcək
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