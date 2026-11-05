ГТК обеспечит таможенное оформление товаров в нерабочие дни

Cоответствующие структуры Государственного таможенного комитета (ГТК) будут работать в дежурном режиме 9 и 10 ноября.

Об этом Report сообщили в ГТК.

В целях оперативного обеспечения таможенного оформления товаров в предстоящие нерабочие дни соответствующие структуры Комитета будут работать в дежурном режиме 9 и 10 ноября.