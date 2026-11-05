ГТК обеспечит таможенное оформление товаров в нерабочие дни
Бизнес
- 05 ноября, 2026
- 19:48
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Cоответствующие структуры Государственного таможенного комитета (ГТК) будут работать в дежурном режиме 9 и 10 ноября.
Об этом Report сообщили в ГТК.
В целях оперативного обеспечения таможенного оформления товаров в предстоящие нерабочие дни соответствующие структуры Комитета будут работать в дежурном режиме 9 и 10 ноября.
Последние новости
22:07
Резаи передал Путину письмо от верховного лидера ИранаВ регионе
21:54
На 9-й минуте матчей Ла Лиги почтят память умершего игрока "Тенерифе" де МигелеФутбол
21:51
Число участников масштабных протестов во Франции достигло 600 тыс. человек - ОбновленоВ регионе
21:30
Арахамия: Перемирие в Олешках стало крупнейшим шагом к деэскалации с 2022 годаДругие страны
21:28
На западе Турции неизвестный устроил стрельбу, есть погибшиеВ регионе
21:10
Фото
Определены заместители председателя Совета прессы АзербайджанаМедиа
21:08
В Камеруне при нападении боевиков погибли семь человекДругие страны
20:56
Дмитриев: Путин высоко ценит миротворческие усилия Трампа по урегулированию в УкраинеВ регионе
20:42
Мелания Трамп выразила надежду, что перемирие в Олешках станет шагом к прочному мируДругие страны