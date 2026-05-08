İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    "Xatəm əl-Ənbiya": ABŞ bilməlidir ki, İran istənilən hücuma sarsıdıcı cavab verəcək

    Region
    • 08 may, 2026
    • 01:23
    Xatəm əl-Ənbiya: ABŞ bilməlidir ki, İran istənilən hücuma sarsıdıcı cavab verəcək

    İranın "Xatəm əl-Ənbiya" Hərbi Komandanlığının mərkəzi qərargahı ABŞ-nin son hücumları və İslam Respublikasının cavab zərbələri barədə bəyanatla çıxış edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə IRIB məlumat yayıb.

    "Amerika və onu dəstəkləyən ölkələr bilməlidirlər ki, İran əvvəllər olduğu kimi, hər hansı bir hücuma tərəddüd etmədən güclü və sarsıdıcı cavab verəcək", - bəyanatda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, ABŞ ordusu atəşkəsi pozaraq İranın Cask bölgəsindəki sahil sularından Hörmüz boğazı istiqamətində hərəkət edən neft tankerinə, eləcə də BƏƏ-nin Fuceyra limanı qarşısında digər bir gəmiyə hücum edib:

    "Eyni zamanda, regionun bəzi ölkələrinin köməyi ilə Xəmir, Sirik limanlarının və Keşm adasının sahillərindəki mülki ərazilərə hava hücumları həyata keçirilib.

    İran Silahlı Qüvvələri dərhal cavab olaraq Hörmüz boğazının şərq hissəsində və Çabahar limanından cənubda ABŞ hərbi gəmilərinə hücum edərək ciddi ziyan vurub".

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Hörmüz boğazında gərginlik Hörmüz boğazı Xatəm əl-Ənbiya hərbi komandanlığı
    В Иране обвинили США в нарушении перемирия

    Son xəbərlər

    03:03

    SEPAH Hörmüz boğazında ABŞ-yə qarşı genişmiqyaslı əməliyyat keçirib

    Region
    02:40

    CENTCOM İranın hərbi obyektlərinə zərbələr endirildiyini təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    02:23

    Valverde Çuameni ilə dava etməsi barədə məlumatı təkzib edib

    Futbol
    01:58

    Marko Curiç: Mərkəzi Asiya ilə Avropa arasında əməkdaşlıq körpüsü ola bilərik

    Digər ölkələr
    01:23

    "Xatəm əl-Ənbiya": ABŞ bilməlidir ki, İran istənilən hücuma sarsıdıcı cavab verəcək

    Region
    01:03

    Avropa Liqasında finalçılar bəlli olub

    Futbol
    01:00

    UEFA Konfrans Liqasında yarımfinal mərhələsinə yekun vurulub

    Futbol
    00:54

    IRIB: Hörmüz boğazında ABŞ ilə İran arasında qarşılıqlı hücumlar qeydə alınıb

    Region
    00:38

    Sirikdə partlayış və Bəndər-Abbasa PUA hücumu xəbərləri təkzib edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti