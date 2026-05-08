    IRIB: Hörmüz boğazında ABŞ ilə İran arasında qarşılıqlı hücumlar qeydə alınıb

    ABŞ İranın neft tankerinə hücum edib və İslam Respublikası buna cavab olaraq Amerikanın gəmilərinə raket zərbələri endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yüksəkrütbəli hərbi mənbəyə istinadən IRIB məlumat yayıb.

    "ABŞ ordusunun İran neft tankerinə hücumundan sonra, Hörmüz boğazı ərazisində hücumu həyata keçirən düşmən bölmələri İranın raket atəşinə məruz qalıb", - məlumatda bildirilib və əlavə olunub ki, ABŞ ordusu itki verərək geri çəkilib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Keşm adası və Bəndər-Abbas limanının ərazisində bir neçə partlayış səsinin eşidildiyi barədə xəbər yayılıb. Bəzi mənbələr Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin qırıcıları vasitəsilə Bəndər-Abbas limanının bombalandığını iddia edib. Digər məlumatda isə Bəndər-Abbasa PUA hücumu və Sirikdə partlayış təkzib olunub.

