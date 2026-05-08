IRIB: Иран запустил ракеты по американским военным кораблям в Ормузском проливе

Иранские вооруженные силы запустили ракеты по американским военным кораблям в Ормузском проливе в ответ на атаки на нефтяной танкер, принадлежащий Ирану.

Как передает Report, об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на высокопоставленного военного источника.

"После нападения агрессивной американской армии на иранский нефтяной танкер, вражеские подразделения, совершившие нападение в районе Ормузского пролива, были обстреляны иранскими ракетами, и, понеся потери, были вынуждены отступить", - говорится в сообщении.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что американские военные нанесли удары по иранскому порту Кешм и Бендер-Аббасу на юге Ирана. До этого иранское агентство Tasnim допускало причастность к ударам ВВС ОАЭ.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11-12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.