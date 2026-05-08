В Лиге конференций УЕФА определились финалисты
- 08 мая, 2026
- 01:09
В Лиге конференций УЕФА определились финалисты.
Как сообщает Report, по итогам ответных полуфинальных встреч в финал пробились английский "Кристал Пэлас" и испанский "Райо Вальекано".
Англичане дома со счетом 2:1 обыграли украинский "Шахтер" из Донецка. В первой игре "горняки" дома уступили со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей (5:2 в пользу лондонцев) путевку в финал завоевал "Кристал Пэлас".
В другой паре "Райо Вальекано", как и в первой игре", обыграл французский "Страсбур" со счетом 1:0 и получил право сыграть в финале.
Решающий матч пройдет 27 мая в немецком Лейпциге.
