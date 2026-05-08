Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Лиге конференций УЕФА определились финалисты

    Футбол
    • 08 мая, 2026
    • 01:09
    В Лиге конференций УЕФА определились финалисты

    В Лиге конференций УЕФА определились финалисты.

    Как сообщает Report, по итогам ответных полуфинальных встреч в финал пробились английский "Кристал Пэлас" и испанский "Райо Вальекано".

    Англичане дома со счетом 2:1 обыграли украинский "Шахтер" из Донецка. В первой игре "горняки" дома уступили со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей (5:2 в пользу лондонцев) путевку в финал завоевал "Кристал Пэлас".

    В другой паре "Райо Вальекано", как и в первой игре", обыграл французский "Страсбур" со счетом 1:0 и получил право сыграть в финале.

    Решающий матч пройдет 27 мая в немецком Лейпциге.

    Лига конференций УЕФА
    UEFA Konfrans Liqasında yarımfinal mərhələsinə yekun vurulub

    Последние новости

    01:18

    "Астон Вилла" и "Фрайбург" сыграют в финале Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    01:09

    В Лиге конференций УЕФА определились финалисты

    Футбол
    00:53

    Fox News: США нанесли удар по иранскому порту Бендер-Аббас

    Другие страны
    00:19

    Вальверде пропустит матч с "Барселоной"

    Футбол
    00:06

    Tasnim: Удары по Бендер-Аббасу нанесли ВВС ОАЭ - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    23:55

    Канадская компания прекратила работу на Кубе из-за санкций США

    Другие страны
    23:42

    Трамп пригрозил ЕС повышением тарифов при невыполнении условий торговой сделки

    Другие страны
    23:12

    В Пакистане при вооруженном столкновении полиции и боевиков погибли два человека

    Другие страны
    23:01
    Фото

    Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Исламским банком развития

    Финансы
    Лента новостей