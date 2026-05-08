UEFA Konfrans Liqasında yarımfinal mərhələsinə yekun vurulub
- 08 may, 2026
- 01:00
UEFA Konfrans Liqasında yarımfinal mərhələsinə yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, raundun cavab oyunlarından sonra finalçılar bəlli olub.
"Kristal Pelas" İngiltərədə Ukraynanın "Şaxtyor" komandasını qəbul edib və 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.
Digər qarşılaşmada "Strasburq" Fransada İspaniya təmsilçisi "Rayo Valyekano" ilə münasibətlərə aydınlıq gətirib. Fransızlar ilk oyundakı kimi minimal hesabla məğlub olublar.
Beləliklə, "Kristal Pelas" və "Rayo Valyekano" finala vəziqə qazanıb.
Xatırladaq ki, final matçı mayın 27-də Leyptsiq şəhərində təşkil olunacaq.
