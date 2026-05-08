    Астон Вилла и Фрайбург сыграют в финале Лиги Европы УЕФА

    В Лиге Европы УЕФА определились финалисты.

    Как сообщает Report, в решающем матче за трофей сыграют английская "Астон Вилла" и немецкий "Фрайбург".

    Немцы в ответном полуфинальном матче против португальской "Браги" одержали победу со счетом 3:1 и по сумме двух встреч (первая игра в Португалии завершилась в ползу хозяев - 2:1) вышли в финал.

    В другом матче "Астон Вилла" в английском дерби разгромила "Ноттингем Форест" со счетом 4:0. Этот результат позволил бирмингенцам продолжить борьбу за главную награду турнира, в первой встрече они на выезде уступили со счетом 1:0.

    Финальный матч между "Астон Виллой" и "Фрайбургом" пройдет 20 мая в Стамбуле.

