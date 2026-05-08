"Астон Вилла" и "Фрайбург" сыграют в финале Лиги Европы УЕФА
Футбол
- 08 мая, 2026
- 01:18
В Лиге Европы УЕФА определились финалисты.
Как сообщает Report, в решающем матче за трофей сыграют английская "Астон Вилла" и немецкий "Фрайбург".
Немцы в ответном полуфинальном матче против португальской "Браги" одержали победу со счетом 3:1 и по сумме двух встреч (первая игра в Португалии завершилась в ползу хозяев - 2:1) вышли в финал.
В другом матче "Астон Вилла" в английском дерби разгромила "Ноттингем Форест" со счетом 4:0. Этот результат позволил бирмингенцам продолжить борьбу за главную награду турнира, в первой встрече они на выезде уступили со счетом 1:0.
Финальный матч между "Астон Виллой" и "Фрайбургом" пройдет 20 мая в Стамбуле.
Последние новости
01:18
"Астон Вилла" и "Фрайбург" сыграют в финале Лиги Европы УЕФАФутбол
01:09
В Лиге конференций УЕФА определились финалистыФутбол
00:53
Fox News: США нанесли удар по иранскому порту Бендер-АббасДругие страны
00:19
Вальверде пропустит матч с "Барселоной"Футбол
00:06
Tasnim: Удары по Бендер-Аббасу нанесли ВВС ОАЭ - ОБНОВЛЕНОВ регионе
23:55
Канадская компания прекратила работу на Кубе из-за санкций СШАДругие страны
23:42
Трамп пригрозил ЕС повышением тарифов при невыполнении условий торговой сделкиДругие страны
23:12
В Пакистане при вооруженном столкновении полиции и боевиков погибли два человекаДругие страны
23:01
Фото