Avropa Liqasında finalçılar bəlli olub
Futbol
- 08 may, 2026
- 01:03
UEFA Avropa Liqasında finalçılar müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, "Frayburq" Almaniyada Portuqaliyanın "Braqa" komandasını sınağa çəkib.
Portuqaliya təmsilçisi ilk görüşdə qələbə qazanıb - 2:1. Cavab görüşündə isə "Frayburq" daha güclü olub - 3:1
Digər matçda isə İngiltərə klubları münasibətlərə aydınlıq gətirib. İlk matçda "Nottinqem Forest"ə 0:1 hesabı ilə uduzan "Aston Villa" doğma meydanda 4:0 hesablı qələbəyə sevinib.
Xatırladaq ki, final oyunu "Aston Villa" və "Frayburq" arasında mayın 20-də İstanbulda təşkil olunacaq.
