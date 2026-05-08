Avropa Liqasında finalçılar bəlli olub

    UEFA Avropa Liqasında finalçılar müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, "Frayburq" Almaniyada Portuqaliyanın "Braqa" komandasını sınağa çəkib.

    Portuqaliya təmsilçisi ilk görüşdə qələbə qazanıb - 2:1. Cavab görüşündə isə "Frayburq" daha güclü olub - 3:1

    Digər matçda isə İngiltərə klubları münasibətlərə aydınlıq gətirib. İlk matçda "Nottinqem Forest"ə 0:1 hesabı ilə uduzan "Aston Villa" doğma meydanda 4:0 hesablı qələbəyə sevinib.

    Xatırladaq ki, final oyunu "Aston Villa" və "Frayburq" arasında mayın 20-də İstanbulda təşkil olunacaq.

    "Астон Вилла" и "Фрайбург" сыграют в финале Лиги Европы УЕФА

    "Xatəm əl-Ənbiya": ABŞ bilməlidir ki, İran istənilən hücuma sarsıdıcı cavab verəcək

