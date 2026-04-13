Netanyahu "Mossad"ın yeni rəhbərini təsdiqləyib

    • 13 aprel, 2026
    • 00:36
    Netanyahu Mossadın yeni rəhbərini təsdiqləyib

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu öz hərbi katibi general-mayor Roman Qofmanın kəşfiyyat xidməti olan "Mossad"ın yeni direktoru vəzifəsinə təyinatını təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Times of İsrael" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, R. Qofman iyunun 2-də "Mossad" direktoru kimi beş illik vəzifəsinin icrasına başlayacaq.

    Netanyahu Qofmanın təyinatı haqqında rəsmi məktub imzalayıb.

    Belarusda anadan olan Qofman 1990-cı ildə 14 yaşında ailəsi ilə birlikdə İsrailə köçüb. Hərbi karyerası ərzində o, döyüş bölmələrindən getməzdən əvvəl İsrail Müdafiə Ordusunun zirehli tank qoşunlarında xidmətdə irəliləyərək diviziya komandiri olub.

    Qeyd edək ki, onun təyinatı 2025-ci ilin 4 dekabrından gündəmdədir və o, beşillik səlahiyyət müddəti 2026-cı ilin iyununda başa çatacaq David Barneanı əvəz edəcək.

    MOSSAD İsrail Benyamin Netanyahu Roman Qofman
    Нетаньяху утвердил нового главу "Моссада"

    Son xəbərlər

    17:07

    "Expressbank"ın xalis mənfəəti 35 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    16:58

    AMB: Əhalinin borc yükü artıb

    Maliyyə
    16:56

    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıb

    Maliyyə
    16:51
    Foto

    Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunur

    Daxili siyasət
    16:49

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıb

    Maliyyə
    16:49

    "Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!

    Maliyyə
    16:49

    İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Digər ölkələr
    16:48

    Nigeriyada terrorçular hərbi bazaya hücum ediblər

    Digər ölkələr
    16:46

    Azərbaycan bankları ötən il 223 milyon manat qeyri-işlək krediti silib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti