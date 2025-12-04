İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Netanyahu "Mossad"a direktor təyin edib

    • 04 dekabr, 2025
    • 15:15
    Netanyahu Mossada direktor təyin edib

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu öz hərbi katibi general-mayor Roman Qofmanı kəşfiyyat xidməti olan "Mossad"ın yeni direktoru təyin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti Netanyahunun ofisinə istinadən məlumat yayıb.

    Нетаньяху назначил своего военного секретаря директором Моссада

