Netanyahu "Mossad"a direktor təyin edib
Digər ölkələr
- 04 dekabr, 2025
- 15:15
İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu öz hərbi katibi general-mayor Roman Qofmanı kəşfiyyat xidməti olan "Mossad"ın yeni direktoru təyin edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti Netanyahunun ofisinə istinadən məlumat yayıb.
