    Region
    • 17 dekabr, 2025
    • 15:57
    Rusiyada pilotsuz sistemlər qoşunlarının formalaşması 2026-cı ildə başa çatacaq

    Rusiyanın pilotsuz sistemlərdən ibarət qoşunların tam formalaşması 2026-cı ildə başa çatdırılacaq.

    "Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bunu ölkənin müdafiə naziri Andrey Belousov bildirib.

    "Növbəti ildə pilotsuz sistemlər qoşunlarının formalaşdırılmasını başa çatdırmaq lazımdır. Qruplar və heyətlər tərəfindən ayrı-ayrı tapşırıqların yerinə yetirilməsindən bölmələr və hərbi hissələr tərkibində kompleks birgə fəaliyyətlərə keçmək lazımdır", - A.Belousov deyib.

    Onun sözlərinə görə, qeyd edilən qoşunların ehtiyacları üçün onların şəxsi heyətinin təlim sistemini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmək, on minlərlə insanı bu hazırlıq prosesindən keçirmək lazımdır.

