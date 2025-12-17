Rusiyada pilotsuz sistemlər qoşunlarının formalaşması 2026-cı ildə başa çatacaq
Region
- 17 dekabr, 2025
- 15:57
Rusiyanın pilotsuz sistemlərdən ibarət qoşunların tam formalaşması 2026-cı ildə başa çatdırılacaq.
"Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bunu ölkənin müdafiə naziri Andrey Belousov bildirib.
"Növbəti ildə pilotsuz sistemlər qoşunlarının formalaşdırılmasını başa çatdırmaq lazımdır. Qruplar və heyətlər tərəfindən ayrı-ayrı tapşırıqların yerinə yetirilməsindən bölmələr və hərbi hissələr tərkibində kompleks birgə fəaliyyətlərə keçmək lazımdır", - A.Belousov deyib.
Onun sözlərinə görə, qeyd edilən qoşunların ehtiyacları üçün onların şəxsi heyətinin təlim sistemini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmək, on minlərlə insanı bu hazırlıq prosesindən keçirmək lazımdır.
Son xəbərlər
16:13
Nazirlik rəsmisi: "Gön-dərinin toplanılması ilə bağlı çətinliklər var"ASK
16:12
TÜİB sədri: Zəlzələ bölgəsi Adıyamanda bir küçəyə Azərbaycan adı veriləcəkXarici siyasət
16:09
Premyer Liqa: Təxirə salınmış "Sabah" - "Qarabağ" matçının hakim təyinatları açıqlanıbFutbol
16:09
Azərbaycanda heyvandarlığa investisiyaları stimullaşdırmaq üçün yeni maliyyə mexanizmləri olacaqASK
16:08
Nazirlik rəsmisi: "Otlaq və biçənək sahələrində yem ehtiyatı azalıb"ASK
16:07
Rusiya və İran 2026-2028-ci illər üçün diplomatik qurumların məsləhətləşmələri planını imzalayıbDigər ölkələr
16:06
Foto
"SOCAR Hackathon 2025" tədbiri keçirilibEnergetika
16:02
Azərbaycan Qazaxıstana badam tədarükünü bərpa edibBiznes
16:01