    В регионе
    • 17 декабря, 2025
    • 15:27
    Формирование в России войск беспилотных систем завершится в 2026 году

    Войска беспилотных систем РФ будут полностью сформированы в 2026 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

    "В следующем году формирование войск беспилотных систем предстоит завершить. Перейти от выполнения отдельных задач группами и расчетами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей", - сказал Белоусов.

    По его словам для нужд войск беспилотных систем необходимо существенно расширить систему обучения личного состава войск, пропустить через эту систему подготовки несколько десятков тысяч человек.

    Россия Андрей Белоусов войска беспилотных систем
    Rusiyada pilotsuz sistemlər qoşunlarının formalaşması 2026-cı ildə başa çatacaq

