    Новые дома в Сумгайыте включены в фонд арендного жилья

    Инфраструктура
    • 18 декабря, 2025
    • 09:36
    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд завершил очередной открытый тендер, объявленный для приобретения жилых участков в рамках механизма аренды с обязательством последующей продажи.

    Как сообщает Report, победителем тендера стала компания "Максимус".

    Компания-победитель получит 68,7 млн ​​манатов.

    Приобретенные жилые участки расположены в городе Сумгайыте.

    Sumqayıtda yerləşən yeni evlər kirayə mənzil fonduna daxil edilib

