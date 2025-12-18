Новые дома в Сумгайыте включены в фонд арендного жилья

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд завершил очередной открытый тендер, объявленный для приобретения жилых участков в рамках механизма аренды с обязательством последующей продажи.

Как сообщает Report, победителем тендера стала компания "Максимус".

Компания-победитель получит 68,7 млн ​​манатов.

Приобретенные жилые участки расположены в городе Сумгайыте.