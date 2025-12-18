Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоится очередной матч VII тура

    Командные
    • 18 декабря, 2025
    • 09:57
    В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоится очередной матч VII тура

    Сегодня в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женских команд состоится очередной матч VII тура.

    Как сообщает Report, UNEC сыграет дома с "Гянджой".

    Матч начнется в 17:00 в спортивном зале UNEC.

    Отметим, что в первом матче тура "Азеррейл" обыграл "Муров Аз Терминал" со счетом 3:0.

    Тур завершится 19 декабря.

    высшая лига волейбол VII тур женские команды
