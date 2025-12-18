В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоится очередной матч VII тура
Командные
- 18 декабря, 2025
- 09:57
Сегодня в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женских команд состоится очередной матч VII тура.
Как сообщает Report, UNEC сыграет дома с "Гянджой".
Матч начнется в 17:00 в спортивном зале UNEC.
Отметим, что в первом матче тура "Азеррейл" обыграл "Муров Аз Терминал" со счетом 3:0.
Тур завершится 19 декабря.
Последние новости
11:12
Назначены заместители директоров в Парк высоких технологийНаука и образование
11:08
Анар Алиев: 92% трудовых договоров за семь лет пришлись на частный секторБизнес
10:58
В Гусарском районе убита женщина, в качестве подозреваемого задержан экс-супругПроисшествия
10:55
Видео
В Баку впервые установлены "умные" светофорыВнутренняя политика
10:49
Турецкая певица Алейна Тилки и еще несколько известных лиц задержаны - ОБНОВЛЕНОВ регионе
10:45
Пенсионер в Нахчыване погиб, упав в костер во дворе своего домаПроисшествия
10:44
США вывели на орбиту экспериментальные спутники в форме дискаДругие страны
10:40
ЕАБР планирует развивать исламские финансовые продуктыФинансы
10:22