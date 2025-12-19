Axios: TikTok подписал сделку о продаже своего бизнеса в США

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    19 декабря, 2025
    Социальная сеть TikTok заключила сделку о продаже своего подразделения в США группе американских инвесторов.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на внутренний документ компании сообщил портал Axios.

    По его данным, сделка должна быть закрыта 22 января следующего года. Согласно ее условиям, компании Oracle, Silver Lake, а также базирующаяся в Абу-Даби MGX получат в общей сложности 45% капитала дочерней структуры TikTok в США. Еще 20% будут принадлежать ее материнской компании ByteDance, а около трети акций достанутся аффилированным с ней инвесторам.

    5 сентября Трамп подписал указ об утверждении сделки, согласно которой работа китайской соцсети TikTok в США перейдет под контроль американского бизнеса. Как говорится в указе, крупнейшую долю и контроль в новой структуре будут иметь граждане США. ByteDance получит долю в размере менее 20%, а оставшаяся часть будет принадлежать "определенным инвесторам". Каким именно, не уточняется. Компанией будет управлять новый совет директоров в соответствии с правилами, "которые обеспечат надлежащую защиту информации американцев" и безопасность США. Стоимость новой компании составит около $14 млрд.

