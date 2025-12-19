Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Tatra Defence изготовит корпусы для танков Leopard

    Европейский оружейный холдинг KNDS, один из главных офисов которого расположен в Мюнхене, заключит контракт на производство 150 корпусов для танков Leopard 2A8 с компанией Tatra Defence Vehicle из состава холдинга Czechoslovak Group (CSG).

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба KNDS.

    "Холдинг KNDS заключит контракт на производство 150 корпусов для танков Leopard 2A8 с компанией Tatra Defence Vehicle. Заказ может быть увеличен до 300 корпусов", - отметила пресс-служба.

    Стоимость контракта составит сотни миллионов евро. При его реализации компания Tatra Defence расширится за счет двух новых цехов. Будет создано примерно 300 рабочих мест. Танки Leopard 2A8 будут находиться, в частности, на вооружении чешской армии.

